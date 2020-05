Luca D'Angelo ricorda Gigi Simoni

Nel giorno in cui Pisa ha reso omaggio a Gigi Simoni nella camera ardente, anche l’attuale allenatore dei nerazzurri, Luca D’Angelo, ha voluto ricordare l’ex tecnico scomparso a 81 anni, che alla guida dei toscani aveva conquistato due promozioni in A e che si era fermato a vivere proprio nel capoluogo:

“Gigi Simoni è stato un grande allenatore, una leggenda del Pisa e la sua scomparsa colpisce tutti noi – ha scritto il tecnico abruzzese su Twitter – Mi hanno sempre colpito la sua signorilità, la sua umanità e soprattutto il grande equilibrio dimostrato in ogni situazione. Ecco, quella per me è una dote eccezionale per un uomo prima ancora che per un allenatore, uno sportivo".

SPORTAL.IT | 23-05-2020 22:54