Luca Marini confida nel tris

Dopo le vittorie in Thailandia e in Giappone, Luca Marini cercherà uno storico tris a Philip Island.

In Australia il pilota del partirà dalla terza posizione, alle spalle del poleman Jorge Navarro e di Brad Binder, ma le sensazioni dell'urbinate sono positive: “Dopo la brutta caduta di ieri nelle FP1 abbiamo dovuto recuperare terreno, ma siamo arrivati in qualifica con un ottimo feeling alla guida. Sapevo non sarebbe stato un weekend semplice perché, con la mescola più dura, è necessario fare tanto lavoro sul setting e modificare lo stile, ma oggi abbiamo fatto un bello step in avanti proprio prima delle Q1”.

Il nemico numero uno sarà il meteo e il vento in particolare: “Phillip Island è un tracciato spettacolare, ma difficile e il vento a 90 km/h ha reso le cose davvero complicate. Alla curva 1, dove si arriva a 290 km/h, è perfino difficile curvare, ci vuole coraggio. Domani sarà un a gara lunga, non so ancora quali siano le mie condizioni fisiche sul long run, ma cercheremo di stare nel gruppo e di sfruttare al massimo la scia”.

SPORTAL.IT | 26-10-2019 10:08