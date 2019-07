Luca Marini ha ancora in testa il primo podio

In Moto2 sono ancora fresche le emozioni di Assen con Luca Marini sul terzo gradino del podio dopo una gara tutta d’un fiato.

"E' bello tornare subito in pista dopo un weekend chiuso con il podio: ho buone sensazioni alla guida e sono contento di tornare in Germania a distanza di un anno. Lì ho conquistato il mio primo podio e poi tutto è andato in crescendo. Non vedo l’ora di tornare al lavoro, dobbiamo rimanere concentrati e andare avanti passo dopo passo. Mettere a punto la moto e diventare più aggressivi nei sorpassi per essere lì con i più forti" ha detto il centauro dello Sky Racing Team VR46.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 11:44