Luca Marini: "Lottiamo con i più forti"

Grande soddisfazione per i colori italiani nelle qualifiche della Moto 2 sul circuito di Motegi, in Giappone: Luca Marini, pilota dello Sky Racing Team VR46, ha infatti ottenuto la sua prima pole position stagionale, chiudendo il miglior giro della sua Q2 in 2:00.985.

"La strategia era di partire per ultimo per non avere nessuno alle spalle e, nel finale, sfruttare l’asfalto più asciutto – ha dichiarato Marini. Ha funzionato bene e ho chiuso un’ottima sessione con un gran bel crono sul giro".

"Siamo riusciti a trovare una base di setting adattabile a tutti i circuiti e questo speriamo ci consentirà di chiudere al meglio la stagione – ha poi aggiunto -. Il ritmo sull’asciutto è comunque buono e possiamo lottare con i più forti in gara".

SPORTAL.IT | 19-10-2019 11:12