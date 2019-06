Luca Marini: "Mi sento ritrovato"

Luca Marini si mostra fiducioso in vista dell'appuntamento in Catalogna.

"Tornare in pista dopo il primo podio della stagione è una gran bella sensazione – ha detto -. Non vedo l’ora di tornare al lavoro: ho ritrovato le sensazioni che cercavo, riesco a seguire le mie linee e a guidare come vorrei. Barcellona è una pista che mi piace, soprattutto il settore finale e gli ultimi 2 curvoni davvero velocissimi. Cercheremo di sfruttare quanto fatto nei test fatti proprio qui il mese scorso e concentrarci per trovare un setup che ci permetta di gestire al meglio le alte temperature, l’usura della gomma e il finale di gara con poco grip".



SPORTAL.IT | 13-06-2019 12:29