Luca Marini passa a KTM: farà coppia col giovane Agius nel team Tech3. Gli austriaci puntano sulla sua esperienza

Luca Marini saluta Honda dopo 3 stagioni: prenderà il posto di Bastianini nel team Tech3 di KTM. "Luca ha l'esperienza per aiutarci a crescere in un anno di grandi cambiamenti"

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Da un italiano all’altro: da Enea Bastianini, passato al team Trackhouse in Aprilia, a Luca Marini, che trasloca da Honda e va a occupare la casella lasciata libera proprio dal pilota romagnolo. In KTM così la quota italiana resterà tale: il fratello minore di Valentino Rossi saluta la casa giapponese dopo tre stagioni, pronto a rilanciarsi in sella a una KTM che vuol continuare nel suo percorso di crescita, sfruttando anche al nuova era dei regolamenti al via nella prossima stagione.

KTM felice della scelta: “Luca sa come competere”

Marini ha trovato l’accordo per guidare la KTM del team Tech3 e affiancherà il giovane australiano Senna Agius, adocchiato già da qualche tempo dalla casa austriaca. Una coppia diversa nelle abitudini e nell’esperienza nel mondo del motomondiale, visto che Agius sarà all’esordio assoluto in MotoGP. Una scelta che va nella direzione di una crescita che in casa KTM auspicano possa portare benefici per tutti.

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“Siamo molto felici che Luca si unisca a noi dal 2027”, ha affermato il team manager KTM Nicolas Goyon. “Ha già dimostrato di saper competere ai massimi livelli e la sua esperienza in MotoGP sarà estremamente preziosa in questo nuovo capitolo. Ha una profonda conoscenza di ciò che è richiesto sia dal punto di vista del pilota che da quello tecnico e siamo certi che sarà una parte importante del nostro percorso di crescita con KTM. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e di scoprire cosa potremo raggiungere insieme”.

Un saluto e un ringraziamento nei confronti di Marini è arrivato anche dalla Honda HRC. “Il tuo impegno, i tuoi feedback e le tue competenze sono state fondamentali per aiutare la nostra moto a tornare nelle posizioni di vertice. Concludiamo questi tre anni incredibili spingendo al massimo per provare a salire insieme sul podio”.

Nel 2027 gli austriaci vogliono sfruttare i nuovi regolamenti

Anche il CEO di KTM Guenther Steiner ha rivolto un caloroso benvenuto al pilota italiano. “Luca è un pilota che seguivamo da vicino e siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 a partire dal 2027. Porta con sé una grande esperienza, ma anche la mentalità e l’approccio giusti per quello che stiamo costruendo qui.

Il 2027 rappresenterà un grande punto di svolta per la MotoGP, quindi avere un pilota che possa contribuire ai nostri progressi in questa nuova era sarà fondamentale. Luca sa come lavorare a questo livello di questo sport, che si tratti di collaborare con gli ingegneri, sviluppare la moto o spingersi oltre i limiti in circostanze difficili. Stiamo iniziando un nuovo entusiasmante capitolo con KTM e crediamo che Luca abbia la velocità, l’esperienza e la determinazione necessarie per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.

In carriera Marini ha disputato 194 gran premi, ottenendo 6 vittorie (tutte in Moto2) e 17 podi. Ha chiuso al secondo posto nel mondiale Moto2 del 2020 e in MotoGP ha come miglior piazzamento l’ottavo posto in Ducati VR46 nel 2023.