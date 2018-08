Luca Marini: "Rivista la gara 3 volte con Valentino"

Luca Marini in un'intervista alla Gazzetta dello Sport racconta il suo momento magico in Moto2. Il secondo posto a Brno lo ha entusiasmato: "L'ho rivista due, tre volte, anche con Vale. Abbiamo cercato di capire quei punti chiave dove avrei potuto fare qualcosa di diverso, per non ripetere gli stessi errori. Delusione per la mancata vittoria? Delusione assolutamente no, è molto più la felicità, soprattutto per la gara bellissima, piena di sorpassi, dopo essere stato veloce tutto il weekend… Sono solo contento. Penso si debbano fare le cose con calma, step by step e lavorare bene, poi i risultati arriveranno".

Marini non si sente affatto condizionato dal suo particolare rapporto con il Dottore: "Io penso sempre che sono il fratello di Vale, lui è una parte della mia vita, e sono molto fiero e onorato di esserlo. A me piace tantissimo, mi rende orgoglioso. Non mi sono mai sentito un raccomandato e mai nessuno me lo ha detto. Invece capita sempre più spesso che nel paddock la gente mi fermi per chiedere una foto chiamandomi per nome. E a me basta. Sto cercando di fare il mio percorso, di seguire la mia strada, prendendo però spunto da Valentino: i suoi consigli sono sempre oro".

Il sogno di lottare con Vale in MotoGp: "Come ho sempre detto, bisogna che lui rinnovi un altro po’ e che io mi dia da fare per arrivare in MotoGP".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 10:35