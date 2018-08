Luca Marini, storica prima volta

Proprio come il fratellastro Valentino Rossi, Luca Marini non sembra aver visto turbato il proprio ottimo momento di forma dalla breve sosta estiva del Motomondiale. Il 20enne pilota urbinate, terzo al Sachsenring nell’ultimo Gp, ha infatti ottenuto una storica pole position nella classe Moto2 del Gp di Repubblica Ceca. Quella conquistata sul circuito di Brno è la prima pole della carriera per Marini, raggiunta a 20 anni proprio come Valentino, nel 1999 nella classe 250.

Marini ha fissato il tempo di 2'02"244, precedendo di 115 millesimi Alex Marquez. Mattia Pasini completerà la prima fila. In seconda fila i duellanti per il Mondiale: quarto Miguel Oliveira, davanti a Schroetter e al leader della classifica Pecco Bagnaia, che ha preceduto Brad Binder, vincitore in Germania.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 17:45