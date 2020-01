Luca Pellegrini deve tutto a Maran

La scorsa estate Luca Pellegrini è stato protagonista dell'inatteso trasferimento dalla Roma alla Juventus. Dopo qualche giorno in ritiro agli ordini di Maurizio Sarri, però, il giovane esterno sinistro ha scelto di tornare a Cagliari con la formula del prestito, dopo l'ottimo rendimento avuto sull'Isola nella seconda parte dello scorso campionato.

Una scelta di cui il giocatore non è pentito, come affermato in un'intervista rilasciata a 'Calcio2000': “Era la scelta giusta da fare. Ho sempre pensato di aver lasciato qualcosa di incompiuto al Cagliari. Non mi sono mai sentito di passaggio qui in Sardegna. Certamente è stata una scelta figlia anche della voglia di crescere e giocare con continuità ma, ripeto, sentivo che dovevo dare ancora tanto a questa squadra».

Pellegrini ha poi ringraziato Rolando Maran, ritenuto fondamentale per la crescita del giocatore: “Per me è stato importantissimo. Non tutti avrebbero avuto il coraggio che ha avuto lui. Mi ha schierato, nonostante fossi molto giovane e, come detto, arrivassi da un infortunio complicato. È una persona con cui vado d’accordo. Con me è sempre stato corretto. Parla in maniera diretta, senza fare giri di parole. Sa caricarti ma senza farti sentire troppo la pressione. Mi ha aiutato tantissimo e lo sta facendo ancora oggi”.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 13:58