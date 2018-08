Luca Rossettini è un giocatore del Chievo

L'A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Genoa C.F.C. in prestito fino al 30/06/2019 con diritto di riscatto le prestazioni sportive del difensore Luca Rossettini.

"Luca Rossettini nasce a Padova il 9 maggio 1985 e cresce calcisticamente nelle formazioni giovanili dell’Arcella prima di approdare tra le fila del Padova all’età di 11 anni. Il suo esordio in Prima Squadra nel novembre del 2004 contro il Cittadella.

Dopo tre stagioni disputate con la casacca della formazione biancoscudata, si trasferisce al Siena, squadra con la quale fa il suo esordio in Serie A il 15 settembre 2007 (Siena – Milan 1-1). Gioca con i toscani per cinque stagioni e, proprio con questi colori, realizza il 26 febbraio 2012 la sua prima rete nella massima serie (Siena – Palermo 4-1).

Il 21 giugno 2012 viene acquistato dal Cagliari e con i sardi, nella gara del 4 maggio 2013 contro il ChievoVerona, raggiunge la quota delle 100 presenze in Serie A. Nella stagione 2013-2014 risulta essere il calciatore del Cagliari con maggiori presenze in campionato (36 su 38).

Nell’estate del 2015 passa al Bologna per poi trasferirsi l’anno successivo al Torino. Con i granata gioca 30 partite realizzando una rete. È il Genoa l’ultima squadra con la quale gioca il difensore classe 1985 prima di approdare al ChievoVerona. Per Luca Rossettini le presenze nella massima serie sono 253, arricchite da 11 realizzazioni.

Il difensore nato a Padova ha esordito in nazionale Under 21 nell'amichevole Italia-Olanda del 5 febbraio 2008 a Ferrara, mentre il 14 novembre 2014 riceve la sua prima convocazione in Nazionale maggiore dal Commissario Tecnico Antonio Conte in vista dell'amichevole del 18 novembre contro l'Albania.

Il neo acquisto gialloblù giocherà la sua prima stagione in Serie A con il ChievoVerona con la maglia numero 15".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 08-08-2018 13:40