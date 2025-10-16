Il cestista della Virtus Bologna e sua moglie, pallavolista a sua volta, sono stati arrestati nell'ambito di un'aggressione ai danni di un'operatrice

L’episodio in sé, qualora venga confermata la versione riportata, è stigmatizzabile per l’impatto avuto sugli operatori dell’ambulanza coinvolta e l’aggressività scaturita da futili motivi. Partiamo da principio. Luca Vildoza, playmaker della Virtus Bologna, 31 anni, era in compagnia della moglie Milica Tasic, pallavolista serba di 25 anni, in via Calori dove un’ambulanza si era fermata per digitare l’indirizzo di un intervento. Arrestati, sono stati poi rimessi in libertà.

La decisione della Procura

Dopo l’arresto, la Procura, rinunciando al processo in direttissima, ha deciso di rilasciare i coniugi Vildoza per svolgere ulteriori approfondimenti sulla dinamica dei fatti, secondo quel che riferisce l’ANSA. Avvenimenti che ha riferito il difensore del cestista, l’avvocato Mattia Grassani, non sarebbero quelli emersi in un primo momento, sulla base delle dichiarazioni degli operatori sanitari alla polizia. Il cestista della Virtus parte con la squadra regolarmente per la Francia, dove è previsto l’incontro contro l’Asvel Lione.

La dinamica dell’aggressione di Vildoza

In quel momento sarebbe sopraggiunta l’automobile del cestista che, forse irritato dall’ostacolo, avrebbe prima lampeggiato e poi incominciato ad inveire contro l’equipaggio dell’ambulanza. Poi il playmaker della Virtus e l’equipaggio dell’ambulanza si sarebbero rincontrati lungo viale Silvani, all’angolo di via Calori, dove il mezzo di soccorso aveva lampeggianti e sirene accese a segnalare l’intervento di soccorso in corso.

Con il giocatore era anche sua moglie, la pallavolista Milica Tasic, pallavolista serba che al momento milita tra le fila della squadra greca dell’A.S.P. Thetis.

Mani al collo, operatrice strattonata

La reazione, stando a quel che riporta Il Resto del Carlino, da parte di Vildoza sarebbe stata di ostacolo e provocatoria: il giocatore avrebbe incominciato a ostacolare il mezzo di soccorso con frenate e manovre, finché il personale sanitario non si sarebbe fermato per chiedere di consentire il normale svolgimento della loro attività e il passaggio dell’ambulanza della Croce Rossa.

Il giocatore, dopo aver urlato ai sanitari responsabili di avere occupato la carreggiata e averlo ostacolato il passaggio mentre stavano “giocando col telefono”. Non soddisfatto, è quindi sceso e ha afferrato per il collo un’operatrice di 54 anni. Nell’aggressione sarebbe stato aiutato dalla moglie, che avrebbe strattonato e tirato i capelli alla donna.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Gli agenti hanno bloccato il giocatore e la moglie e li hanno portati in Questura, dove dopo gli accertamenti sono stati arrestati entrambi con l’accusa di lesioni a personale sanitario. L’operatrice si è recata, poi, al pronto soccorso per farsi visitare: è stata dimessa dopo alcuni accertamenti. Per ora, nessun comunicato da parte della Virtus.