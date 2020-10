Lucarelli: "Abbiamo fatto qualcosa di unico"

Il vice direttore sportivo del Parma Alessandro Lucarelli in un’intervista alla Gazzetta di Parma ha fatto il punto sulla campagna acquisti: “Noi siamo stati un po’ una mosca bianca del mercato, abbiamo messo in rosa otto giocatori e di questo va dato merito al presidente Krause che ha fatto un importante sforzo economico per completare la squadra”.

“Quest’anno abbiamo fatto qualcosa di nuovo rispetto al passato: invece di andare a prendere giocatori pronti di serie A, che magari avevano già girato molte squadre, grazie a un lavoro importante di scouting abbiamo messo tra i nostri obiettivi quei giocatori che poi sono arrivati. Che avevamo studiato prima e trattato poi: sono state trattative lunghe e difficili e a un certo punto c’è stato l’intervento fondamentale del presidente che ha voluto chiudere questi affari“.

“In tredici anni di Parma non ho mai visto un mercato così mirato con investimenti su tanti giovani di prospettiva. Un cambio netto, un taglio con il passato. Credo che nessuno in Italia e forse anche in Europa abbia cambiato tanto come abbiamo fatto noi, a partire dalla proprietà, sino alla dirigenza e all’allenatore”.

“I giocatori appetibili sono rimasti da noi e noi siamo contenti di aver creato questo mix tra esperti e giovani di prospettiva. E crediamo che sia la miscela giusta per fare un bel campionato”.

