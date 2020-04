Lucarelli: "I campionati vanno conclusi"

"Prima di cominciare una stagione nuova, bisogna concludere quella attuale. Anche a costo di ripartire nel mese di ottobre. Ci sono società pronte a fare ricorsi, per me i campionati vanno conclusi". A dirlo, in un’intervista concessa al quotidiano ‘La Sicilia’, è stato l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli.

"Futuro? Ho firmato un contratto biennale che mi lega al Catania, ma credo che le nostre preoccupazioni siano altre in questo momento" ha aggiunto l'ex bomber.

