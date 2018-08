Lucarelli lascia la porta aperta al sogno

Primo impegno ufficiale da club manager del Parma per Alessandro Lucarelli, entrato nei quadri tecnici della società dopo 10 anni da giocatore, con presenze e gol dalla A alla D.

Intervistato da 'Sportitalia' a margine della “Sportitalia Cup”, che i crociati hanno disputato contro Folgore Caratese e Sassuolo, Lucarelli non si è sottratto alle domande di mercato, neppure quelle sul sogno impossibile Balotelli. Che impossibile non sembra esserlo…: "La squadra va ancora completata, speriamo che la penalizzazione sia azzerata, ma dobbiamo comunque avere un organico di livello per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Balotelli? Non ha bisogno di presentazioni, bisogna vedere se possiamo permettercelo, ma il direttore sa fare il suo lavoro e se ci sarà la possibilità non se lo farà scappare".

Lucarelli ha poi parlato della possibile conferma dell’attacco della promozione, prima di inquadrare il proprio nuovo ruolo: “Ceravolo, Siligardi e Di Gaudio sono giocatori importanti, mi auguro che riescano a far vedere le loro qualità anche in Serie A. Nel mio nuovo ruolo c'è un mondo da scoprire, comincio questa nuova esperienza con entusiasmo e voglia, anche se un po’ di malinconia c’è, perché ero abituato al campo e adesso ci sono dinamiche diverse, ma pian piano ci si fa l'abitudine”.



SPORTAL.IT | 04-08-2018 21:20