Lucas Castro sogna la Liga

Lucas Castro ai microfoni de La Nuova Sardegna confessa che il suo desiderio sarebbe giocare nella Liga: "Dove mi piacerebbe giocare in futuro? Sicuramente in Spagna. Sono argentino e mi sento vicino alla loro cultura".

A Cagliari il giocatore si trova benissimo: "Ma ora il mio pensiero è soltanto uno: fare una grande stagione con la maglia del Cagliari. Darò tutto me stesso per questo club. Il presidente Giulini non dovrà mai avere dubbi sul mio impegno, darò sempre il massimo. Lui ha avuto fiducia in me, è mio dovere ripagarlo con grandi prestazioni. Non se ne pentirà".

SPORTAL.IT | 16-10-2018 20:25