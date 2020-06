Lucas Leiva: "Non sono spaventato"

"La ripresa non mi spaventa, i protocolli messi in atto garantiscono la massima sicurezza per tornare in campo. Riprendere non è importante solo per noi giocatori, ma per tutta la gente che ama questo sport. Il calcio può dare speranza". Sono le parole del centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, sulla ripartenza della Serie A dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus.

"Ci aspetta comunque un periodo diverso dal solito, sarà un'estate con le persone a casa a guardare le partite. Una cosa mai successa prima. Speriamo solo non ci siano problemi in futuro con il campionato -prosegue il brasiliano ai microfoni di RedeTv-. L'Operazione? Per me è stata una decisione difficile finire sotto i ferri. Ho preso tutte le precauzioni possibili, in realtà ho aspettato un po' quando ho sentito questo fastidio al ginocchio. Però dopo 3 o 4 settimane ho visto che questo problema ha avuto un'evoluzione che non mi aspettavo. Ho guardato al lato positivo, ovvero quello che non avrei comunque perso partite".

SPORTAL.IT | 09-06-2020 12:04