Lucca Comics 2018: eSport e videogiochi al centro della scena

Il Lucca Comics & Games è l’evento che tutti gli appassionati di gaming del nostro paese attendono ogni anno. Vera e propria croce e delizia dei videogiocatori italiani, l’attesissima cinque giorni toscana ha appena visto chiudere la sua edizione numero 52, nella quale ha venduto ben 251mila biglietti. Ma quali sono stati i padiglioni ed eventi più importanti dell’intera kermesse?

Al Lucca Comics & Games 2018 tanto spazio dedicato ai videogame

Tanti giocatori hanno affollato il TIM Dome, dove si sono dati battaglia a suon di tornei, in particolare quelli sulle piste di Asphalt 9, dove hanno partecipato come super-ospiti anche i web creator dei Mates. Dal punto di vista squisitamente esportivo, invece, Jean Alesi ha presentato la sua eSports Academy, un avveniristico progetto di una scuola che mira a formare i migliori piloti al mondo di racing videogiocato (e non).

Samsung ha messo in piedi un proprio eSport Palace, dedicato alle gare di Fortnite ed Overwatch, dove i videogiocatori più accaniti hanno trovato spazio. Anche i tornei di League of Legends, HearthStone e Clash Royale hanno visto la presenza di giocatori provenienti da tutto il mondo, trovando il proprio palcoscenico nella eSport Cathedral allestita per l’occasione nella Cattedrale San Romano

Nello spazio dedicato ai giochi, Nintendo ha dato sfoggio delle sue esclusive 2018, come Super Mario Party, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! Sony si è invece concentrata sul suo attuale titolo di punta su PS4, Marvel’s Spider-Man, in un bellissimo panel monotematico al quale ha partecipato Cameron Christian, design director di Insomniac Games.

Molti hanno invece guardato con attenzione a Kingdom Hearts III, in uscita il 25 gennaio su PS4 e Xbox One. Il titolo di Square Enix è stato presentato a Villa Bottini, dove è stato possibile vedere alcuni dei mondi che compariranno nel gioco. Infine, NVIDIA ha mostrato come portare al massimo le spettacolari grafiche di giochi come Call of Duty: Black Ops 4 e Shadow of the Tomb Raider.

