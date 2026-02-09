Lucca segna col Nottingham e provoca sui social i tifosi del Napoli. Rivincita anche per Lang

L’attaccante pubblica un post su Instagram con tanto di citazione biblica, scatenando una pioggia di insulti da parte dei suoi ex tifosi. Primo assist al Galatasaray per l’olandese

Subito in gol col Nottingham Forest, Lorenzo Lucca ha fatto infuriare i tifosi del Napoli per un post autocelebrativo su Instagram con tanto di citazione biblica. E tra gli ex azzurri sembra rinato anche Noa Lang, subito decisivo per il Galatasaray.

Napoli, l’ex Lucca subito in gol col Nottingham Forest

Venerdì sera Lorenzo Lucca ha impiegato appena 32 minuti per segnare la sua prima rete in Premier League: entrato in campo al 54’ sul 3-0 per il Leeds, all’86’ l’ex attaccante del Napoli ha trovato il gol della bandiera per il Nottingham Forest con un colpo di testa sotto misura. Una gioia personale che non ha evitato la sconfitta della squadra allenata da Sean Dyche, ma che di sicuro è servita per restituire fiducia all’attaccante. Forse anche troppa, a giudicare da quello che Lucca ha poi pubblicato su Instagram per celebrare il suo gol.

Il post con citazione biblica di Lucca

Ieri, infatti, il 25enne attaccante di Moncalieri ha pubblicato un post suo profilo con tre foto del debutto con la maglia del Forest, tra cui uno scatto del suo gol di testa vincente al Leeds. Ad accompagnare la sequenza, una frase (in inglese) con citazione biblica che ha finito col far scaturire migliaia di commenti negativi: “Perdonali, perché non sanno”, ha infatti scritto Lucca, parafrasando addirittura Gesù Cristo sulla croce. Una mossa, quella dell’attaccante, che è stata interpretata come una provocazione nei confronti di tutti coloro che avevano espresso forti critiche nei suoi confronti durante i suoi 6 mesi al Napoli, soprattutto una larga parte della tifoseria partenopea.

Le critiche dei tifosi del Napoli

O, almeno, questa è la lettura che hanno dato i tifosi del Napoli: i commenti al post di Lucca, infatti, contengono una sfilza di critiche e insulti da parte proprio dei supporter partenopei. “Segni una volta ogni quattro mesi e fai pure i post. Ha più foto qui che gol in stagione”, attacca Andrea. “Questo post è la dimostrazione dei problemi di Lucca: le lacune tecniche si possono colmare solo se si hanno voglia e atteggiamento giusto. E lui non ce li ha”, aggiunge Partenopeo. “Padre perdonalo, perché non sa che ha perso 3-1”, ironizza Stef. “Dopo 150 controlli a seguire di un chilometro, fuorigioco, tiri ciabattati e movimenti sbagliati questo segna un gol inutile e si permette pure di citare la bibbia”, attacca Vittorio. “Grande Lorenzo, ora fanne altri e rimani a Nottingham!”, commenta sarcastico Luca.

La rinascita di Lang al Galatasaray

Lucca non è stato il solo ex del Napoli a vivere un week end positivo a livello personale. Anche Noa Lang si è preso una piccola rivincita sulle critiche ricevute durante il suo periodo in azzurro mettendo la firma sul suo primo assist con la maglia del Galatasaray: l’olandese ha infatti servito il pallone dell’1-0 a Yilmaz nella vittoria per 3-0 ottenuta sul campo del Rizespor. Lang, però, ha evitato di scoccare frecciatine ai suoi ex tifosi.