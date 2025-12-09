Il Napoli dovrebbe cedere l'ex Udinese in prestito al Milan. Dubbi su Santiago Gimenez nel mercato di gennaio e sull'idea di uno scambio, invisa al giocatore e al suo entourage

Accade anche che Lorenzo Lucca, arrivato a Napoli dall’Udinese appena l’estate scorsa, si scopra il protagonista di giornata ancor prima di comprendere l’entità dell’infortunio di Rafa Leao, l’esterno uscito per un infortunio la cui entità preoccupa (e molto) Milan e Max Allegri. Che ne sarà di lui e quanto sarà necessario perché rientri non è certo, ma è inevitabile riflettere sulla necessità di ricorrere a un possibile sostituto. Lucca è un’idea, una via plausibile, una soluzione.

Antonio Conte e l’idea di Lucca al Napoli, il Milan aspetta

D’altronde quando Antonio Conte fissò tra i nomi in lista quello dell’attaccante aveva un progetto, che pare meno convincente visto la progressione: il centravanti ha trovato sempre meno spazio nelle ultime settimane, scivolando nelle gerarchie del tecnico salentino dietro a Rasmus Hojlund. Ma come sarebbe potuto essere altrimenti?

C’è poi il fattore Lukaku, pronto ormai al rientro all’infortunio: Lucca potrebbe lasciare Napoli a gennaio, quando la finestra di mercato aiuterebbe il Milan a strappare un accordo con il club azzurro che, in effetti, non danneggerebbe sul versante Champions e solleverebbe dall’imbarazzo.

Il ruolo di Santi Gimenez

Secondo l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, Lucca vanterebbe quelle caratteristiche utili alla causa pur considerate le problematiche contrattuali e la partenza, non così ovvia, di Santiago Gimenez.

“Il Milan vuole comprare un attaccante, ma dipende dall’uscita di Santiago Gimenez. C’è da capire la volontà dei rossoneri, se rimarranno così o forzeranno l’uscita del messicano”. Per Santi in partenza, ci sarebbe Lorenzo. In linea teorica, una scelta qualora l’assenza di Leao si prolungasse derivante solo dall’incompatibilità ormai tra ambiente e gli obiettivi del giocatore messicano.

Nei giorni scorsi l’agente del messicano, Rafaela Pimenta, ha escluso il trasferimento del giocatore, ma vedremo se il club rossonero forzerà la sua uscita.

L’inserimento della Roma

Sull’attuale giocatore del Napoli, ci sarebbe però anche la Roma interessata a chiudere subito per un centravanti tra Zirkzee che è l’obiettivo numero uno dei giallorossi e Lucca, appunto.

Acquistato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro, Lorenzo finora ha giocato solo 538 minuti in 16 partite, la media di 33 minuti per match. Due gol messi a segno dall’attaccante ex Udinese, in campionato contro il Pisa (a settembre) e in Coppa Italia lo scorso 3 dicembre contro il Cagliari.

Nulla da discutere, nulla da eccepire considerati i minuti. Ma con il pragmatismo imposto dalle regole derivanti dal bilancio e fairplay, sarebbe francamente irrealizzabile un’operazione diversa dal prestito. E qui il Napoli dovrebbe valutare le condizioni che offrirà il Milan con l’incognita Gimenez sullo sfondo, qualora accettasse di lasciare i rossoneri e valutasse un’altra soluzione. Meno affascinante, al momento, sembrerebbe l’ipotesi scambio che qualche mese fa pareva altamente probabile.