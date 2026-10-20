Dopo oltre vent'anni la voce di "Lucky" non ha accompagnato le immagini di un match di Superlega: il video social e l'appuntamento alle partite degli Azzurri.

L’emozione tradita dalla voce, la maglia griffata Rai a chiarire l’attaccamento a un’azienda che ormai è parte della sua vita. Andrea Lucchetta domenica scorsa, come previsto, non ha commentato in tandem con Maurizio Colantoni il match di Superlega tra Cuneo e Perugia. Nell’ambito di un avvicendamento programmato, il microfono è passato al duo formato da Edi Dembinski e Matteo Piano, a cui è stato affidato il racconto dei match del massimo campionato maschile. Per “Lucky” e per i tantissimi appassionati abituati ad ascoltare i suoi commenti, è stata una domenica diversa.

Lucchetta, il video dopo l’assenza dalla telecronaca

“Ciao a tutti. Per oltre vent’anni la domenica ha avuto un solo rito per me: accendere il microfono, guardare quella luce rossa e tuffarmi nelle vostre case per giocare insieme ogni singola palla”. Si è aperto così il messaggio diffuso sui social dall’ex campione della ‘Generazione di Fenomeni’ di Velasco. “Oggi per la prima volta dopo più di due decenni la mia voce non vi accompagnerà nella domenica di Superlega, ma la maglia non si toglie quando il microfono tace. La maglia si cuce addosso e il mio senso d’appartenenza alla Rai, a questa casa, a questa missione di Servizio Pubblico, è totale, incrollabile e illimitato“.

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La rivoluzione di “Lucky” nel racconto del volley

Quella di Lucchetta è stata una rivoluzione nello stile narrativo: “In tutti questi anni non ho mai voluto fare un commento per gli addetti ai lavori, per i tecnici da cartellina o da bar. Influenzato da tanti mentori della NBA e da tanti sport diversi dalla pallavolo, ho cambiato completamente il commento tecnico sin dall’inizio dando forza, energia tecnica nello stile del racconto e in quei 15-20 secondi di replay. Un commentatore tecnico e non una seconda voce, secondo me deve prendersi la responsabilità di metterci la faccia, di anticipare in diretta quelle scelte che l’allenatore spiegherà solo durante i timeout. L’anticipazione è sempre stata nelle mie corde: anticipare schemi, anticipare sfide, anticipare linguaggi”.

Il senso della pallavolo e il messaggio di Lucchetta

E ancora: “Perché al centro di tutto c’è sempre stata e ci sarà sempre lei: la palla. La palla è la protagonista dei sogni: il sogno di mettere a terra la schiacciata vincente, che sia nelle mani o nella mano di un bambino che s’innamora del nostro sport durante una telecronaca di Andrea ‘Lucky’ Lucchetta. Lucky è anche allenatore della Lucky Squad e per cui dal cartone animato io animo anche la curiosità dei bambini. Oppure in quella di un campione, quella palla che va difesa, inseguita fino all’ultimo centimetro per defibrillarla, tenerla in vita e offrirla al compagno che verrà”.

Il ringraziamento alla Rai e lo “spirito di squadra”

Quindi il messaggio ai fan, alla grande famiglia del volley e a chi – non sono mica pochi – spesso s’è appassionato a questo sport proprio grazie ai commenti innovativi di Lucchetta. “La mia voce non è mai stata solo mia, è la vostra voce. È stata la voce delle famiglie sul divano, dei ragazzi delle polisportive, di chi gioiva e soffriva da una stanza d’ospedale, da una RSA, da uno smartphonino. Grazie a Rai.it, grazie a RaiPlay, grazie anche a Rai Italia tutti i nostri concittadini all’estero ci hanno seguito tifando sempre per la pallavolo. Quello spirito di squadra che ho imparato da capitano campione del mondo nel 1990 è un dovere etico, educativo e umano: unire, non lasciare indietro nessuno”.

Chi commenterà la Nazionale di volley nel 2027

Infine, una precisazione: Lucchetta e Colantoni torneranno al loro posto la prossima estate, per le sfide dell’Italvolley di De Giorgi. “Questo spazio oggi lo lascio aperto a tutti voi: a chi mi ha amato, a chi è cresciuto con i miei tormentoni e anche a chi ha storto il naso davanti a un modo di commentare volutamente diverso. Vi leggo: confrontiamoci. La partita non si ferma, cambia solo assetto, architettura. Entro proprio in una nuova architettura che mi vedrà protagonista dei salotti dei grandi eventi di Superlega e come da accordo con il mio direttore, Marco Lollobrigida, pronto a tornare nelle grandi telecronache della Nazionale italiana di pallavolo con Maurizio Colantoni. La palla è ancora in volo, ci vediamo presto”.