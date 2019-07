Lucci a Casa Milan, ipotesi Perin

Donnarumma-PSG ci risiamo, ma stavolta potrebbe davvero essere la volta buona. Il Milan ha già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un sostituto, per questo fa notizia la visita a Casa Milan di Alessandro Lucci, agente di Mattia Perin.

La società rossonera è pronta a far partire il suo gioiello classe '99 solo in caso di offerta adeguata, si parla di cinquanta milioni cash. Ma a quel punto ecco che parte di questa cifra verrebbe reinvestita per un altro portiere. Con i suoi ventisei anni Perin rientra nella linea verde dettata da Elliott ed è valutato dalla Juventus diciotto milioni di euro, ma la società bianconera accetterebbe un prestito con diritto di riscatto. Con il probabile ritorno di Gigi Buffon a Torino salgono le quotazioni dell'ex Genoa come prossimo numero 1 del Diavolo.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 17:56