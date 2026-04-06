Lucescu, il bollettino medico dall'ospedale: l'ultimo tentativo dopo una complessa riunione dei medici

L'ex ct rumeno non migliora, è intubato in terapia intensiva in coma farmacologico dopo l'aggravamento delle sue condizioni a seguito di un infarto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Restano gravissime le condizioni di Mircea Lucescu, ex tecnico di Brescia e Inter che solo fino a due settimane fa sedeva sulla panchina della Romania. Ieri l’allenatore è stato portato urgentemente in terapia intensiva per l’aggravarsi delle sue condizioni dopo una serie di malori culminati con un infarto miocardico acuto venerdì.

Lucescu tenuto in vita da macchinari

Ieri mattina, i rappresentanti dell’Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest (SUUB) hanno diffuso un comunicato in cui si affermava che le condizioni di Mircea Lucescu (80 anni), si erano aggravate, motivo per cui l’ex allenatore era stato trasferito in terapia intensiva durante la notte in coma farmacologico, tenuto in vita grazie all’ausilio di macchinari.

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L’ultimo bollettino medico

Alle 14:06 di oggi l’Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest ha rilasciato un comunicato in merito alle condizioni di Mircea Lucescu. I medici sono attualmente riuniti per decidere le misure da adottare per il trattamento del grande allenatore. Questo il testo: “Desideriamo chiarire che non vi sono novità nell’evoluzione delle condizioni di salute del signor Mircea Lucescu e che vi forniremo ulteriori informazioni a breve o se necessario. In questo momento è in corso una riunione complessa dello staff medico per decidere l’immediata gestione terapeutica del caso”.

I i familiari più stretti di Mircea Lucescu, la moglie Neli, il figlio Răzvan e il nipote Matei, sono arrivati ​​in ospedale poco dopo la mezzanotte per poi uscire una ventina di minuti dopo: Răzvan Lucescu si è rivolto ai giornalisti spiegando: “È una situazione difficile e vi chiedo di rispettare questo momento. Il personale dell’ospedale sa meglio di chiunque altro come spiegarvela, farà degli annunci quando necessario, quando riterrà che sia il momento giusto. Capite questo. Non è affatto facile.”

Anche Mihai Stoichiță, direttore della Commissione tecnica nell’ambito del Quadro FRF, si è recato oggi all’Ospedale universitario. Ha riferito di aver visitato Mircea Lucescu e che le sue condizioni sono rimaste invariate rispetto a ieri: “È stabile, in terapia intensiva, intubato”. Stoichiță afferma di non aver parlato con i medici e che tutto ciò che può fare è pregare per la salute del grande allenatore.