Lucescu: "Juve meno forte senza Ronaldo"

Il tecnico della Dinamo Kiev Mircea Lucescu è sollevato per l’assenza di Ronaldo nella Juve per la sfida di martedì: “Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale che può fare la differenza. Se non segna, non è se stesso. Con lui in campo la Juventus è più forte”.

Lucescu ha poi parlato del suo ex allievo Pirlo: “In questi giorni non sono riuscito a sentirlo, ma lo avevo già chiamato appena arrivato alla Juve. Mi sono complimentato con lui e gli ho detto che sarà un cammino difficile. Dovrà essere intelligente per superare i momenti più difficili. Il suo esordio? Aveva sedici anni, ma era già incredibilmente maturo. In un viaggio insieme da Viareggio mi resi conto che aveva un’intelligenza di prim’ordine che lo ha senz’altro aiutato a diventare l’allenatore di una grandissima squadra come la Juventus”.

OMNISPORT | 19-10-2020 20:41