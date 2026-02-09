Lucia Dalmasso incredula: "Non sono ancora consapevole di cosa è successo"

Il tricolore illumina il cielo di Livigno. Da Casa Italia parte, infatti, un fascio di luce rosso, bianco e verde, un campanaccio suona mentre Lucia Dalmasso varca il cancella del centro ‘Aquagranda’ con il bronzo in mano. Dalmasso non abbandona mai la medaglia, la tiene all’interno della giaccia e rivela che per due volte la medaglia si è sfilata dal laccetto. “La dedica va a mio nonno che mi ha trasmesso la passione per la neve”. Le lacrime si sono appena asciugate sulle guance dopo un pomeriggio dalle forti emozioni: “Mi dispiace per i ragazzi, ho sperato per Fischnaller fino alla fine. Mia dispiace per aver dovuto battere due mie compagne di squadra ma la mia emozione è enorme, non la so nemmeno descrivere. Non sono ancora ben consapevole di cosa è successo. Quando ho abbracciato mia mamma dopo il traguardo non mi ricordo nemmeno cosa mi abbia detto”. Ad accompagnarla i genitori con il padre che suona un campanaccio in segno di giubilo.