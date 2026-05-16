Darderi fa pace con il mondo dopo la gaffe: scuse e regalo alla bambina ignorata prima della semifinale con Ruud

L'azzurro ha risposto in modo esemplare alle critiche e posto rimendo un gesto da applausi al brutto episodio della semifinale contro Ruud

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo la bufera che lo ha investito nelle ultime ore, Luciano Darderi ammette l’errore, si scusa e fa un grande regalo alla piccola Camilla, la bambina che l’italoargentino avevo ignorato al momento dell’ingresso sul centrale al Foro italico per la semifinale poi persa contro Casper Ruud.

Venerdì da dimenticare per Darderi

Oltre ad aver perso in due set (1-6, 1-6) la semifinale contro Casper Ruud e ad aver dovuto rispondere per le rime a uno spettatore non propriamente educato, Luciano Darderi ha visto il suo venerdì sera “rovinato” dagli attacchi che la gogna mediatica gli aveva riservato per il suo non certo esemplare ingresso sulla terra del Foro. Occhiali XXL indosso e camminata decisa, infatti, l’azzurro ha completamente ignorato la bambina a cui avrebbe dovuto prendere la mano per compiere gli ultimi passi verso il centro del rettangolo di gioco.

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Bufera social

Un gesto che, complici certamente anche gli occhialoni, non è passato inosservato e che, sui social, è diventato subito virale, attirando i commenti non certo benevoli dei tanti leoni da tastiera (e non solo), pronti a puntare il dito e dare del maleducato e del “pallone gonfiato” al classe 2002 nato a Villa Gesell, nella provincia di Buenos Aires. Come vi abbiamo raccontato anche questa mattina, i messaggi contro Darderi sono stati veramente tantissimi.

Il mea culpa di Lucio

Inevitabile, a poche ore di distanza, la presa di posizione del diretto interessato che, ha affidato ai propri profili ufficiali le proprie scuse: “Mi dispiace molto per non aver dato la mano a Camilla. È stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tengo sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport”, ha scritto il numero 16 del ranking in una storia Instagram.

Lo splendido gesto per la piccola Camilla

Alle parole sono, però, anche seguiti i fatti. Lucio, che ha già lasciato la Capitale per recarsi ad Amburgo dove giocare il torneo 500 che lo porterà verso il Roland Garros, è infatti riuscito tramite il suo agente a mettersi in contatto con la famiglia della piccola Camilla per porgere direttamente le proprie più sentite scuse. Capo cosparso di cenere e scuse accettate da mamma Ilaria.

Instagram @luciano_darderi

Ma non è finita qui. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Darderi ha affidato all’Hotel in cui ha alloggiato nei giorni degli Internazionali una maglietta autografata e un mazzo di fiori che la piccola “mascotte” potrà ritirare nelle prossime ore. Luciano ha inoltre fissato un appuntamento per una videochiamata con la stessa Camilla, che verrà ufficialmente invitata a uno dei suoi prossimi match.