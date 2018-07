Luciano Spalletti attende novità

Ancora un pareggio in amichevole per l’Inter, che cede soltanto ai rigori al Chelsea a Nizza nel debutto nell’International Champions Cup. La squadra di Sarri è parsa più brillante nel primo tempo, ma Luciano Spalletti non si preoccupa, consapevole del differente livello di preparazione, ma anche del fatto che la rosa va completata, come lo stesso allenatore toscano ha ribadito nel post-gara: “La squadra mi è piaciuta nel secondo tempo, quando ci siamo sciolti, mentre nel primo abbiamo sofferto i loro ritmi – ha detto l'ex tecnico della Roma a 'Sky Sport ' Mi piace la disponibilità dei ragazzi a mettere in pratica il calcio che voglio fare. Dobbiamo ancora crescere, ma dopo lo svantaggio la partita l’abbiamo fatta noi. Il mercato? Al momento non abbiamo molti ricambi, ma la società sta lavorando”.

Nessun nome, però, neppure quello di Vrsaljko: “In un calcio così veloce non c'è mai la certezza e si rischia di veder sfumare giocatori che pensi di aver portato a casa. Mi sembra chiaro che il mercato sia da completare, chi arriva in alto in Italia ha due formazioni, giocando tre volte alla settimana bisogna cambiare anche sei giocatori. E poi ci sono gli infortuni….”.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 23:50