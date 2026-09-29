Il tecnico toscano ha partecipato alla presentazione della collezione donna della casa fondata da Giorgio Armani e passata alla nipote Silvana che sta guidando il passaggio

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non era affatto così ovvio, che anche un personaggio come Luciano Spalletti accompagnato da sua moglie Tamara Angeli partecipasse all’evento della Milano Fashion Week centrale degli ultimi giorni. La presentazione della collezione di Giorgio Armani è stata un evento nella settimana della moda per via della centralità del progetto, la rilevanza che l’eredità del grande stilista ha consegnato a mani sapienti e figure con la visione condivisa a suo tempo. Francesca Fagnani ha attratto e catalizzato con poco l’attenzione, quasi oscurando il resto dei personaggi pubblici tra i quali lo stesso allenatore della Juventus presenti a questo appuntamento milanese.

Spalletti ospite alla collezione evento della MFW

Ospite di Armani, dunque qualche ora fa sul finire della settimana più accesa del calendario. Ormai è già il tempo di Parigi, per la moda. E del CdA per la Juventus che affronta una fase delicata per via della linea che lo stesso John Jaki Elkann ha consegnato alla società e a chi sta costruendo e lottando per un ritorno all’età de titoli che pare oggi assai lontana. Proprio oggi, 29 settembre, è fissato il Cda della Juventus che si riunirà per approvare l’esercizio di bilancio al 30 giugno 2026 e la relazione finanziaria consolidata annuale.

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Un appuntamento centrale, nel calendario finanziario del club e rappresenta uno dei passaggi societari più importanti dell’autunno bianconero. Per Giovanni Carnevali, dopo un primo giro di presentazioni risalente al 25 luglio, sarà l’ingresso nel mondo bianconero atteso dai tifosi che sperano in un passaggio decisivo.

La comparsa inaspettata del tecnico toscano

Due giorni prima, complice la pausa delle Nazionali, Spalletti accompagnato dalla moglie ha preso parte alla sfilata in qualità di ospite. Una conoscenza che arriva da lontano, intensificata dai rapporti con la Nazionale ai tempi in cui era ct l’attuale allenatore della Juventus e che sottolinea il rapporto tra la casa di moda e il mondo dello sport che sostiene da tempo, in forma attiva.

Il tecnico bianconero ha approfittato della sosta per presenziare nel parterre d’onore di Armani, una collezione coerente e metropolitana con lo stile e il taglio sartoriale che ci è noto e che ha nella giacca il suo capo iconico.

Il passaggio lieve e l’omaggio a Re Giorgio

Silvana Armani ha presentato una nuova collezione donna quasi romantica, più delicata ma con la medesima sicurezza di sempre e un richiamo affettuoso e riconoscente a Re Giorgio, divenuto viso e icona pop che sfila cogliendo impreparati, e emozionando, rendendo stupefacente la sua immagine su un bomber scintillante. In prima fila l’allenatore della Juventus con la moglie Tamara, ma pure Fagnani, Levante, Celeste Della Porta e Anna Ferzetti tra le altre.