Luciano Spalletti incorona la Juventus

L’Inter fa poker di vittorie consecutive, compresa la Champions League, per la gioia di Luciano Spalletti, che incassa soddisfatto i tre punti ottenuti contro il Cagliari: “Tutto bene, la vittoria è meritata – ha detto il tecnico toscano a 'Sky Sport' – Peccato per le occasioni non sfruttate e per il palleggio che continua a non essere perfetto, ma non diciamolo troppo… Sono contento perché ho potuto mettere in campo forze fresche e hanno tutte risposto bene, in particolare Borja Valero e Dalbert, che finalmente i tifosi stanno apprezzando. Abbiamo concesso al Cagliari solo due tiri e un gol di mano”.

Da Spalletti anche un paio di battute sulla possibile coesistenza tra Lautaro Martinez e Icardi e sulla corsa allo scudetto, che sembra già indirizzata: “Per me Lautaro è una prima punta, ma è bravo anche nel palleggio, può giocare da sottopunta nel 4-4-2 e entrare in area sui cross come nel gol. Scudetto già assegnato? Ho paura che la Juventus dopo la vittoria di oggi prenda ulteriore confidenza, hanno una rosa fortissima e Allegri li sa ruotare, comunque il campionato è ancora molto lungo".

SPORTAL.IT | 29-09-2018 23:25