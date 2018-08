Luciano Spalletti non si nasconde più

Prestigioso successo per l’Inter contro il Lione (1-0 firmato Martinez) nell’amichevole di Lecce valida per l’International Champions Cup.

Più che della gara, però, a fine partita si è parlato inevitabilmente di mercato e del sogno Modric, sul quale neppure Spalletti vuole più fare mistero: "La società ha fatto vedere di lavorare in maniera seria e coerente, i dirigenti stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che riteniamo giusto – ha detto il tecnico toscano 'Sky Sport' – È chiaro che un calciatore di quel livello sarebbe importante per qualunque squadra, figuriamoci per noi. Continuo a sognare con i tifosi”.

Non poteva mancare la chiusura scherzosa…"Mancano ancora alcuni giorni, si parla sempre di mercato ma se all'ultimo prendessero Messi lo accetterei volentieri…".

SPORTAL.IT | 04-08-2018 23:50