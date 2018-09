Lucio Cecchinello: 'Romano Fenati ha dei problemi'

Lucio Cecchinello, ex pilota e patron del Team LCR Honda, ha parlato a Radio 24 dell'incredibile episodio di Misano.

"Sono molto dispiaciuto perché ne risente il mondo del motociclismo, uno sport che, posso dire con grande orgoglio, negli anni si è sempre contraddistinto per essere uno sport pulito, dove non ci sono mai state sostanzialmente gare truccate, non ci sono mai stati degli scandali sul doping, come ci sono stati in altri sport. Questo episodio chiaramente è da addebitare ad un pilota che effettivamente ha dei problemi, perché arrivare ad immaginare di fare una cosa simile è assolutamente gravissimo. Questo episodio ha macchiato e leso l’immagine del motociclismo" ha detto.

"Credo che due gare di squalifica siano troppo poche e concordo con la decisione della squadra corse di Fenati di sospendere l’attività e sono d’accordo con il Team Mv che non vuole più Fenati il prossimo anno" ha aggiunto Cecchinello.

SPORTAL.IT | 10-09-2018 16:25