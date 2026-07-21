L’a.d. rossoblù Fenucci ha confermato che il difensore partirà per la giusta offerta, ma mentre bianconeri e nerazzurri riflettono una big inglese può soffiargli il colombiano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Bologna non tratterrà controvoglia Jhon Lucumì: parola di Claudio Fenucci, a.d. del club rossoblù che apre dunque alla cessione del difensore che piace a Juventus e Inter. I due club italiani, però, rischiano la beffa: presto in Emilia potrebbe arrivare una ricca proposta dalla Premier League.

Lucumì, il Bologna apre alla cessione

Ora che la clausola rescissoria da 28 milioni di euro sul contratto di Jhon Lucumì col Bologna è scaduta, il club emiliano può aprire ufficialmente alla cessione del difensore. Lo fa attraverso l’a.d. Claudio Fenucci, che dal ritiro estivo dei rossoblù ha pubblicamente ammesso che la società non si opporrà all’addio del colombiano. “Lucumí può andare via perché questo gliel’abbiamo promesso l’anno scorso – ha ammesso il dirigente del Bologna – . Gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che, se fosse arrivata un’offerta adeguata nella stagione successiva, sarebbe potuto partire”.

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Lucumì, la condizione posta dal Bologna

Lucumì può dunque lasciare il Bologna, ma a patto che venga soddisfatta l’unica condizione posta dal club rossoblù: un’offerta adeguata. ”Se dovesse essere così lo accontenteremo, altrimenti rimarrà con noi”, ha concluso Fenucci. Ma quanto vuole il Bologna per il colombiano, reduce tra l’altro dai Mondiali 2026 con la sua nazionale? La valutazione data dalla società di Saputo è di 22 milioni per il mercato italiano, 25 per quello straniero. Una cifra alta ma non impossibile per Juventus e Inter, che da settimane si sono interessate al difensore, tra i migliori dello scorso campionato di serie A.

Juventus e Inter a rischio beffa

Mentre bianconeri e nerazzurri riflettono sull’investimento Lucumì, nella speranza probabilmente di abbassare ulteriormente le pretese del Bologna, aumenta per entrambe il rischio dell’ennesima beffa di mercato. Su Lucumì, infatti, si sarebbe aceso l’interesse del Manchester United, club che potrebbe accontentare il Bologna in tempi sicuramente inferiori rispetto a quelli di cui hanno bisogno Juventus e Inter, grazie alle maggiori risorse a disposizione per la campagna acquisti. Lo United può bruciare le due italiane e strappare Lucumì alla serie A: Juventus e Inter hanno poco tempo per fare la propria scelta e provare ad anticipare i Red Devils.