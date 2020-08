L’Udinese guarda in casa del Brescia

L’Udinese guarda a Brescia per il proprio reparto offensivo.

Stando a quanto riferito da ‘Il Messaggero Veneto’ il club friulano avrebbe messo gli occhi sia su Ernesto Torregrossa che su Alfredo Donnarumma.

Nella sfortunata stagione delle Rondinelle, culminata con la retrocessione in serie B, entrambi gli attaccanti hanno realizzato sette reti in campionato, due in più del loro compagno di reparto Mario Balotelli.

OMNISPORT | 17-08-2020 17:22