L'Udinese non passa: il Crotone strappa lo 0-0

Si ferma a tre la striscia di successi consecutivi in campionato dell’Udinese, fermata alla ‘Dacia Arena’ da un Crotone al secondo risultato utile di fila. Un punto che accontenta di più i calabresi, in virtù dell’aggancio a Genoa e Torino a quota 6 punti in classifica.

“Le difese hanno prevalso sugli attacchi”. Una frase che avete spesso sentito per riferirsi ad una partita senza troppi spunti offensivi, e che rispecchia l’andamento del primo tempo di Udinese-Crotone: più sbadigli che emozioni, se si escludono un colpo di testa di Simy bloccato da Musso e un tentativo di Nestorovski, poco angolato e nella disponibilità di Cordaz.

De Paul disegna traiettorie mai banali e l’assist per Pussetto è da vedere più volte: l’ex Watford insacca, ma l’assistente segnala una netta posizione di fuorigioco. Il sussulto maggiore della prima frazione è lo spavento che l’Udinese prende per il suo capitano, rimesso in sesto dallo staff medico durante l’intervallo dopo un colpo ricevuto al ginocchio destro.

Al rientro in campo De Paul è regolarmente presente, al contrario delle occasioni che invece latitano: Arslan e Nahuel Molina si mettono in proprio con l’arma del tiro da fuori, Cordaz attento sull’inserimento dell’ex Boca Juniors che denota uno scarso cinismo negli ultimi metri. Gotti estrae dal mazzo la carta Deulofeu e lo spagnolo è subito protagonista con il passaggio vincente per Pussetto: anche stavolta, però, l’assistente sbandiera e mette un freno all’esultanza dell’argentino.

De Paul pecca di eccessiva generosità, preferendo servire il pallone a Pussetto anziché battere di potenza da posizione favorevole: Cordaz graziato e bravo a respingere la conclusione dell’attaccante bianconero. Il Crotone è schiacciato a difesa del risultato, rinunciando anche alle ripartenze: tattica che alla fine ripaga con il quarto punto ottenuto in due partite.

OMNISPORT | 15-12-2020 20:38