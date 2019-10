L'Udinese si tiene stretta De Paul

La stagione di Rodrigo De Paul non è cominciata nel migliore dei modi con quell’espulsione contro l’Inter che ha condizionato non solo la gara contro i nerazzurri, visto che l’argentino si è preso una squalifica di tre giornate.

Nonostante questo il club friulano, che in estate ha resistito agli interessamenti di tante squadre per De Paul, non pensa minimamente di fare a meno del proprio numero 10, cui è stato anzi rinnovato il contratto fino al 2024.

A darne notizia è stata la stessa società attraverso una nota: l'Udinese Calcio comunica "di aver raggiunto l'intesa con Rodrigo De Paul per la sottoscrizione di un nuovo contratto di durata quinquennale. Il nostro numero 10, colonna della nazionale argentina, si lega quindi al club sino al 30 giugno 2024".

De Paul nella scorsa stagione ha segnato 9 reti meritandosi di entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale argentina.

"Ci tenevamo a dimostrare a Rodrigo il valore che ha all'interno della nostra squadra – commenta il Responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino – Stiamo portando avanti una politica di consolidamento della struttura tecnica".



SPORTAL.IT | 15-10-2019 19:21