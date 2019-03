L'Udinese silura Nicola: torna Tudor

La lotta per la salvezza si fa incandescente e i presidenti di Serie A perdono la pazienza. Fioccano gli esoneri tra le squadre in corsa per non scendere in B e allora dopo l’Empoli, che ha silurato Giuseppe Iachini per richiamare Aurelio Andreazzoli, il tecnico artefice della promozione a suon di record della scorsa stagione ed esonerato a novembre, anche l’Udinese sceglie di cambiare guida tecnica per il finale di campionato.

L’avventura di Davide Nicola si è infatti conclusa. L’allenatore torinese è stato esonerato tre giorni dopo la sconfitta sul campo del Napoli. Al suo posto è stato chiamato Igor Tudor, già tecnico dei bianconeri nello scorcio finale della scorsa stagione quando, subentrando a Massimo Oddo, l’ex giocatore di Juventus e Siena riuscì faticosamente a condurre in porto la missione salvezza, salvo non venire confermato per fare posto a Julio Velazquez. Il tecnico spagnolo sarebbe poi stato a propria volta esonerato a favore di Nicola.

L’Udinese occupa il quartultimo posto, con appena un punto di vantaggio sul Bologna terzultimo.



SPORTAL.IT | 20-03-2019 13:00