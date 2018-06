L'Udinese spara molto alto per Alex Meret

Estate movimentata per i portieri: non è successo spesso che così tanti si trovassero al centro del mercato come sta succedendo in questi giorni.

Tra gli estremi difensori puù apprezzati c’è Alex Meret, che interessa a Roma, Napoli e Fiorentina. L’unica offerta concreta, per ora, l’avrebbe formulata la società viola: 20 milioni di euro. Cifra neanche presa in considerazione a Udine: i Pozzo, anche sulla stregua della valutazione fatta dalla Roma per Alisson (70 milioni), se ne aspettano 35 per il classe 1997 che nelle ultime due stagioni ha portato la casacca della Spal.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 14:10