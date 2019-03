L'Uefa apre un'indagine sul City

L’Uefa ha comunicato ufficialmente l’apertura di un’indagine per la violazione del Fair Play Finanziario da parte del Manchester City.

Dopo mesi di indiscrezioni ecco l’apertura del fascicolo con la società inglese che rischia, in caso di condanna, anche l’esclusione dalla competizioni europee.

Non si è fatta attendere la risposta del City con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il Manchester City accoglie l'apertura di un'indagine formale da parte dell'Uefa come opportunità per mettere fine alle speculazioni nate dall'appropriazione illegale e pubblicazione fuori contesto di mail del City. Le accuse di irregolarità finanziarie sono completamente false. I conti pubblici del club sono pieni e completi e materia di registrazione legale”.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 20:25