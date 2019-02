L'Uefa "avvisa" Ramos: stangato ex interista per giallo voluto

Sono state due settimane tormentate quelle che hanno segnato il ritorno delle Coppe Europee con gli ottavi di finale di Champions League e i sedicesimi di Europa League. I risultati sorprendenti non sono mancati, su tutti il crollo della Juventus sul campo dell’Atletico Madrid e il pareggio senza gol del Barcellona a Lione, ma a far parlare sono stati soprattutto alcuni comportamenti non regolamentari o sopra le righe che hanno avuto o potrebbero avere importanti strascichi a livello regolamentare.

Si pensi all’esultanza “proibita” di Diego Simeone dopo la prima rete dell’Atletico contro la Juventus, che potrebbe costare una pesante squalifica al tecnico argentino, ma anche a quanto fatto da Geoffrey Kondogbia durante la partita tra il suo Valencia e il Celtic, giocata il 14 febbraio e valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League, vinta 2-0 dagli spagnoli. L'ex centrocampista dell'Inter è stato giudicato colpevole dall’Uefa di aver cercato l’ammonizione sul campo degli scozzesi, con l’obiettivo di perdere, in quanto già diffidato, la gara di ritorno vinta poi 1-0 dal Valencia. Il "giochino" però non è riuscito perché la commissione disciplinare Uefa ha stangato il giocatore centrafricano, fermato per tre turni. Risultato, niente doppia sfida degli ottavi contro il Krasnodar, quando Kondogbia dovrà scontare gli ultimi due turni di stop.

Il tutto suona come preoccupante presagio per Sergio Ramos, che è stato protagonista di un episodio simile durante l’andata degli ottavi di Chamoions; sul campo dell’Ajax, infatti, il capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola è incappato in un cartellino giallo “sospetto” di volontarietà in modo da saltare, in quanto diffidato, la gara di ritorno, una formalità o quasi dopo il 2-1 in terra olandese e presentarsi “immacolato” ai quarti. Se Ramos subirà lo stretto trattamento di Kondogbia salterà la doppia sfida dei quarti di finale.

SPORTAL.IT | 22-02-2019 20:30