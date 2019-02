L'Uefa li celebra: Sono come due miti del Milan

Anche l’Uefa celebra le nuove stelle del Milan. Con un post su Twitter, il massimo organismo calcistico continentale rende merito a Piatek e Paqueta, i due innesti del mercato di gennaio che con i loro gol e le loro belle giocate hanno riportato i rossoneri in orbita Champions. Ironia della sorte, la celebrazione delle nuove stelle del Milan arriva proprio in concomitanza con la ripresa delle coppe europee: come a dire, magari se ci fossero stati loro la squadra di Gattuso sarebbe ancora in corsa in Europa League.

Il paragone – Il post dell’Uefa è particolare perché mette insieme, con un gioco di foto, l’attuale coppia d’attacco del Milan con quella composta da due miti del recente passato. “Trova le differenze”, scrivono divertiti i social media manager dell’Uefa mettendo accanto uno scatto di Shevchenko e Kakà in festa dopo un gol e un altro di Piatek e Paqueta sorridenti. Paragone troppo azzardato? Chissà. Fatto sta che ora, grazie al Pi-Pa, il Milan può tornare a puntare in alto.

Le reazioni – “Non si può comparare l’incomparabile”, puntualizza un sostenitore del Milan di nazionalità francese. “Due campioni a destra, due ottimi giocatori a sinistra”, commenta con buon senso un altro fan. “Io spero con tutto il cuore che Piatek e Paqueta siano i loro eredi, però non corriamo troppo”, sottolinea un altro giovane fan, mostrando un equilibrio e una moderazione non comuni. “Le differenze? Due Champions vinte e due Palloni d’Oro”, commentano caustici due utenti, mentre altri si lasciano andare a interventi meno politically correct. Insomma, è indubbiamente troppo presto ma Piatek e Paqueta ricordano davvero due miti del Milan. Almeno, nel modo di esultare.

SPORTEVAI | 12-02-2019 16:23