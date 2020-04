L'Uefa pronta a imitare l'NBA

L'Uefa sta vagliando tutte le opzioni per provare a concludere sia la Champions League che l'Europa League. Dopo aver chiarito la precedenza assoluta alla conclusione dei vari campionati nazionali, l'Uefa starebbe ipotizzando una soluzione in stile NBA.

La massima lega americana di pallacanestro sta pensando di far giocare tutte le partite in una sola città (Las Vegas), l'Uefa, secondo il The Mirror, potrebbe far disputare le semifinali e finali di Champions ed Europa League rispettivamente a Istanbul e Danzica.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 09:04