L'Uefa stanga il Trabzonspor

L'Uefa torna a colpire per il mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario. Da Nyon arriva infatti la notizia dell'esclusione di un anno del club turco dalle competizioni europee per non aver provveduto all'equilibrio finanziario del bilancio del 2019, violando così e regole del fair play finanziario.

In particolare il Trabzonspor non avrebbe rispettato l'accordo concluso con la stessa Uefa nel 2016. Il club bordeaux-celeste è al momento in testa al campionato turco, che riprenderà il 12 giugno dopo il lungo stop per la pandemia di Coronavirus, insieme al Basaksehir.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 21:20