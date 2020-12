Luigi Di Maio propone un triangolare per la pace in ricordo di Maradona

Nell’ambito della cooperazione internazionale, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio propone una bella iniziativa a 90° minuto, il famoso programma sportivo.

Un triangolare nel ricordo di Maradona proposto da Di Maio, campano Doc: “Potremmo far giocare un triangolare della pace tra Argentina Inghilterra e Italia allo stadio Maradona nei prossimi mesi. Quella partita fu molto sentita all’epoca e rigiocarla può testimoniare che lo sport può fare anche delle azioni diplomatiche”.

Di Maioo ha una proposta da fare anche nel ricordo di Paolo Rossi, eroe del Mundial ’82 appena scomparso: “Intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi mi sembra una cosa bellissima. Lui rappresentava un punto di riferimento per questo Paese. Nell’82 in tribuna c’era il grande presidente Pertini e stavano cambiando tante cose. Anche per questo ci portiamo nel cuore Rossi”.

OMNISPORT | 13-12-2020 19:42