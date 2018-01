Luis Alberto non si tocca. Il Napoli ha messo gli occhi su uno dei migliori giocatori della Lazio di Simone Inzaghi, ed ha effettuato un sondaggio presso il club biancoceleste.

Non ci sono però i margini di una trattativa: il presidente Lotito lo ha dichiarato incedibile, e il giocatore non se ne andrà a meno di un'offerta faraonica che però il club di De Laurentiis non può permettersi.

SPORTAL.IT | 08-01-2018 20:35