Luis Alberto e Immobile spingono la Lazio, Bologna in crisi

La Lazio ha battuto per 2-1 il Bologna all’Olimpico nell’ultimo anticipo del sabato della quinta giornata di Serie A. La formazione di Inzaghi dopo la splendida vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund ritrova il successo anche in campionato superando i felsinei con le reti nel secondo tempo di Luis Alberto e Immobile.

I capitolini salgono a 7 punti, quarta sconfitta su cinque partite per la squadra di Mihajlovic, ferma a tre punti: non basta la rete di De Silvestri nel finale.

LA GARA

Primo tempo in equilibrio e giocato a buon ritmo. La Lazio manovra maggiormente ed è pericolosa soprattutto nei primi minuti con Luis Alberto, i rossoblu si vedono annullare un gol di Svanberg dal Var e nel finale di tempo sprecano una buona occasione con Orsolini. Prima dell’intervallo, Simone Inzaghi opera subito due cambi a causa di problemi fisici, fuori Marusic e Leiva per Escalante e Lazzari.

Ripresa, la Lazio è molto più aggressiva e al 54′ passa in vantaggio con Luis Alberto: lo spagnolo soffia palla a Danilo, e dopo una bella discesa salta Svanberg e batte Skorupski con uno splendido destro. La squadra di Mihajlovic reagisce ma è sfortunata: al 61′ Orsolini colpisce la traversa.

Al 76′ Immobile la chiude: Fares crossa al volo al centro dove il bomber biancoceleste, rinvigorito dalla bella prestazione in Champions League contro il Borussia Dortmund, con un colpo di testa supera di nuovo Skorupski.

Nel recupero De Silvestri segna il classico gol dell’ex sugli sviluppi di un corner, ma non basta agli emiliani, che proprio allo scadere chiedono invano un rigore dopo una caduta in area di Soriano.

OMNISPORT | 24-10-2020 22:45