Luis Alberto rovina la festa della Lazio

Una doppietta del redivivo Luis Alberto scuote la Lazio che torna in corsa per un posto in Champions grazie alla rotonda vittoria sul Parma.

Lo spagnolo sta vivendo una stagione sottotono, ma dopo la gara contro gli emiliani non si è risparmiato una frecciata all’ambiente: "Qui a Roma se giochi bene e segni sei un fenomeno, se giochi per la squadra e non segni vai male. È una cosa che non mi piace, c'è un modo diverso di intendere il calcio, spesso fatico a capirlo".

L'ex Liverpool spiega poi il motivo di un'annata deludente sul piano dei numeri: "La cosa più importante per me è giocare, non mi interessa quello che dice la gente. Quest'anno gioco 30 metri più indietro rispetto allo scorso anno, ma mi va bene lo stesso perchè l'allenatore è comunque soddisfatto del mio rendimento".

