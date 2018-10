Luis Alberto, sconcertante presa di posizione: non si allena

In casa Lazio tiene banco la questione legata a Luis Alberto.

Il trequartista biancoceleste – arrivato due anni fa dal Liverpool – non si è presentato quest’oggi alla seduta di allenamento. Un’assenza non giustificata e un segnale chiaro a società e allenatore, Simone Inzaghi, dopo il cambio avvenuto al minuto 54 nel derby. Secondo quanto riportato dal Messaggero, lo spagnolo avrebbe avuto un diverbio acceso con il tecnico e alcuni senatori (il quotidiano fa i nomi di Immobile, Lulic e Parolo) al termine della partita. Motivo del litigio: lo scarso impegno del numero 10 durante il match di sabato.

Una situazione inimmaginabile soprattutto per il rapporto che c’è sempre stato tra Luis Alberto e Simone Inzaghi. Nell’estate del 2017, infatti, lo spagnolo era ad un passo dalla cessione: l’accordo con il Montreal Impact era già stato raggiunto ma poi, grazie all’intervento del tecnico biancoceleste, il direttore sportivo Igli Tare decise di interrompere la trattativa. Mai scelta fu più azzeccata: nella stagione 2017/2018, Luis Alberto colleziona ben 12 reti e 21 assist tra campionato e Europa League. Un anno da protagonista nella Lazio che andò vicina alla qualificazione in Champions League, sfumata con la sconfitta nello scontro diretto con l’Inter.

Ora, invece, tutto sembra cambiato. Inzaghi ha sempre difeso Luis Alberto dalle critiche di questo avvio di stagione ma non ha più tempo nè voglia di aspettare. Il tecnico biancoceleste pare intenzionato a dar fiducia a Joaquin Correa, arrivato lo scorso luglio dal Siviglia. L’argentino ex Samp ha colpito Inzaghi sin dal primo giorno a Formello tant’è che, in questi giorni, lo sta provando tra i titolari al fianco di Ciro Immobile. Luis Alberto è avvisato: senza l’impegno richiesto da società e allenatore, sarà panchina. E chissà: magari anche addio a fine stagione.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 16:50