Luis Alberto show, Lazio prima. Due gol annullati al Bologna

La Lazio batte per 2-0 il Bologna nell'anticipo del sabato della 26esima giornata di serie A e balza in vetta alla classifica del campionato, approfittando del rinvio di Juventus-Inter per l'epidemia di Coronavirus. In gol Luis Alberto, il migliore in campo, e Correa. La formazione di Mihajlovic, che si vede annullare due reti dal Var, resta decima a 34 punti.

Prima mezz'ora di altissimo livello per gli uomini di Simone Inzaghi, che dopo aver sfiorato il gol in tre diverse occasioni sbloccano il risultato al 18' con un destro dal limite di Luis Alberto. Il Bologna reagisce con rabbia creando una grande occasione con Soriano, ma al 21' capitola nuovamente: Correa, servito dallo scatenato Luis Alberto, insacca il raddoppio con un tiro sporcato da una deviazione di Danilo.

La squadra di Mihajlovic non si arrende e nel finale di tempo crea due buone chance con Orsolini. Nella ripresa i padroni di casa spingono per chiudere la partita (Immobile spreca malamente un contropiede), ma dietro ballano: il Bologna si vede annullare due reti dal Var. Al 54' il gol di Denswil viene tolto per precedente fallo di mano, al 67' via anche la marcatura di Tomiyasu a causa del fuorigioco di Palacio.

La squadra di Inzaghi cala nel finale di partita ma resiste agli assalti dei felsinei, mantenendo il rassicurante doppio vantaggio fino al triplice fischio.

SPORTAL.IT | 29-02-2020 17:03