Luis Alberto spaventa la Lazio

Il rinnovo del contratto di Luis Alberto con la Lazio sembra cosa fatta, ma l’ufficializzazione continua a slittare. L’ultimo a prendere tempo sul tema è stato proprio lo spagnolo, tra i protagonisti della prima parte della stagione dei biancocelesti.

A fine maggio l’ex Liverpool aveva confermato di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento, ma attraverso una storia su Instagram ha smentito di aver firmato: "Curioso dalle news sui giornali… Rimango ad allenarmi… Chi ha fatto la firma per me? Io non sono stato".

L’intesa sembra comunque raggiunta. I tifosi della Lazio e Simone Inzaghi, l’artefice dell’affermazione di Luis Alberto, vogliono contare sullo spagnolo anche per la prossima stagione, che dovrebbe segnare l’atteso ritorno in Champions League.



SPORTAL.IT | 13-06-2020 22:09