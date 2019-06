"Motivi familiari": Luis Enrique lascia la Spagna

Termina dopo soli undici mesi l’esperienza di Luis Enrique sulla panchina della Spagna. L’ormai ex ct ha dovuto lasciare il timone delle Furie Rosse per problemi familiari.

L’ex tecnico della Roma ha pubblicato una lettera su Marca: “Poiché i motivi che mi hanno impedito di lavorare normalmente come selezionatore dallo scorso marzo continuano ancora oggi, ho deciso di lasciare la mia posizione. Tutti i miei ringraziamenti ai responsabili della federazione per la fiducia dimostratami. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le persone che fanno parte dello staff e ai giocatori, per la loro professionalità. Senza dimenticare i ringraziamenti per la stampa, per la discrezione e il rispetto dimostrato. Grazie di cuore”.

Al suo posto, è stato annunciato Robert Moreno: “E’ un giorno agrodolce, ho sognato di diventare allenatore della Spagna da sempre, ma non volevo che succedesse in questo modo. Cercheremo di continuare con il lavoro che abbiamo iniziato con Luis. Vogliamo portare il suo lavoro il più in alto possibile, magari vincendo l’Europeo”.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 17:52