Luis Enrique rivoluziona la Spagna: convocato Ansu Fati

Ad oltre un anno e mezzo dall’ultima volta, Luis Enrique è tornato a stilare una lista di giocatori convocati per gli impegni della Nazionale spagnola. Le Furie Rosse infatti scenderanno in campo il 3 ed il 6 settembre per affrontare la Germania a Dusseldorf e l’Ucraina a Veldebebas in due sfide di Nations League.

Il commissario tecnico iberico tornerà a guidare la Spagna dopo che nel giugno 2019 era stato costretto a dimettersi momentaneamente a causa di gravi problemi familiari.

Tante le novità proposte da Luis Enrique che, evidentemente, è intenzionato a sfruttare le prossime sfide anche per dar vita ad un nuovo ciclo. Tra i ventiquattro figurano infatti Unai Simon (che prende il posto di Pau Lopez alle spalle di De Gea e Kepa), Eric Garcia, Mikel Merino, Adama Traoré, Oscar, Ferran Torres ed il baby fenomeno del Barcellona Ansu Fati.

Tra i big assenti invece spiccano Jordi Alba, Isco, Saul, Ceballos, Morata ed Alcacer, mentre tra i leader del gruppo sono presenti all’appello De Gea, Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Busquets ed Asensio.

Nella lista di Luis Enrique figura anche il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

Ecco i giocatori convocati dalla Spagna per le sfide contro Germania ed Ucraina:

Portieri: David de Gea, Kepa Arrizabalaga e Unai Simon.

Difensori: Jesus Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gayá, Sergio Reguilón, Eric García.

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Rodrigo Hernandez, Mikel Merino, Dani Olmo, Oscar Rodriguez.

Attaccanti: Rodrigo Moreno, Mikel Oyarzabal, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres.

OMNISPORT | 20-08-2020 13:39